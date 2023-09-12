Курский губернатор сообщил о повторной атаке украинского дрона на Рыльск
Старовойт: Украинский дрон снова атаковал Рыльск Курской области, пострадавших нет
Киев повторно атаковал территорию Курской области с использованием беспилотника. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в Рыльске после прилёта дрона повреждения получило административное здание.
"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что несколько часов назад была предпринята первая атака на город Рыльск за сутки: украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате инцидента никто не пострадал.
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