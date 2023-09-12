Курский губернатор сообщил о повторной атаке украинского дрона на Рыльск

Киев повторно атаковал территорию Курской области с использованием беспилотника. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в Рыльске после прилёта дрона повреждения получило административное здание.

"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.