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11 сентября, 21:20

Курский губернатор сообщил о повторной атаке украинского дрона на Рыльск

Старовойт: Украинский дрон снова атаковал Рыльск Курской области, пострадавших нет

Киев повторно атаковал территорию Курской области с использованием беспилотника. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в Рыльске после прилёта дрона повреждения получило административное здание.

"В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В небе над Курской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

В небе над Курской областью уничтожен украинский беспилотник самолётного типа

Напомним, что несколько часов назад была предпринята первая атака на город Рыльск за сутки: украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. По данным губернатора Курской области Романа Старовойта, в результате инцидента никто не пострадал.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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