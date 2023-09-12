Россиянам подсказали верный способ уничтожить всех паразитов в мясе и рыбе

Чтобы избавить мясо и рыбу от паразитов, их нужно обрабатывать в кипящей воде как минимум 20 минут, рассказала NEWS.ru специалист Центра оценки качества зерна, ветврач Марина Чеченова. При этом есть отдельные виды гельминтов, "вытравить" которых смогут только два часа варки.

"Одним из наиболее действенных видов тепловой обработки является варка. Она позволяет сохранить полезные свойства мяса и рыбы. Термическая обработка мяса должна длиться не менее 20 минут, чтобы убить все виды гельминтов. Но некоторые виды, например, такие как трихинеллы, требуют дополнительно два часа для уничтожения. Поэтому важно придерживаться золотого стандарта времени приготовления и добавить ещё пять минут", — рассказала Чеченова.

Так, свежую говядину надо варить 1–1,5 часа с момента закипания воды, телятину минимум час, а свинину от часа до двух — в зависимости от размера куска. Для баранины потребуется 1,5–2 часа, а курице будет достаточно 40–50 минут.

Что касается рыбы, то её стоит варить от 35 минут. Кроме того, Чеченова посоветовала после контакта с любым куском мяса тщательно мыть руки с мылом. К тому же продукт желательно приобретать в проверенных магазинах.