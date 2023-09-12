Победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Как заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью ютуб-каналу The Duran, об этом свидетельствует ряд явных преимуществ.

"У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе. Мне следует также добавить, что существуют серьёзные сомнения в том, продолжит ли Запад поставлять оружие Украине", — убеждён эксперт.

Миршаймер вместе с этим заверил, что Украина "гарантированно проиграет" в данном конфликте, и сообщил, что украинская армия ведёт солдат "на бойню".