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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 00:24
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В США признали гарантированную победу России на Украине

Американский политолог Миршаймер: Россия в любом случае победит на Украине

Победа России в специальной военной операции на Украине неизбежна. Как заявил американский политолог Джон Миршаймер в интервью ютуб-каналу The Duran, об этом свидетельствует ряд явных преимуществ.

"У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе. Мне следует также добавить, что существуют серьёзные сомнения в том, продолжит ли Запад поставлять оружие Украине", — убеждён эксперт.

Миршаймер вместе с этим заверил, что Украина "гарантированно проиграет" в данном конфликте, и сообщил, что украинская армия ведёт солдат "на бойню".

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Ранее бывший разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что американские генералы понимают невозможность победы над РФ в случае войны. Поэтому они вряд ли решатся на крупномасштабный конфликт, считает эксперт.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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