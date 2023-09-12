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12 сентября, 01:28

Крах гегемонии: Вашингтон забил тревогу из-за смелого решения России

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Ответ России на санкции приблизил крах гегемонии США

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил, что ответ российской стороны на меры санкционного воздействия Запада стал отправной точкой рождения нового мироустройства.

Эксперт пояснил, что в настоящее время происходит полная реорганизация мирового порядка. Он считает, что причиной случившегося стали одновременный ввод антироссийских санкций и всё более агрессивная риторика и угрозы в адрес Китая и России. Экс-разведчик заявил, что именно это побудило Москву и Пекин ко всё более активным ответным действиям.

"Как вы знаете, БРИКС существует уже не первый день, но происходящее по-настоящему вдохнуло в БРИКС жизнь. Бразилия, Индия, Южная Африка также начинают играть более заметную роль вместе с Россией и Китаем", — заявил Джонсон.

Помимо этого, аналитик утверждает, что Соединённые Штаты постепенно лишаются статуса мировой державы из-за подобных изменений на международной арене.

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Ранее Лайф писал, что немецкие эксперты разочарованы "возвращением" России в мировую торговлю. В отчёте Кильского института мировой экономики говорится, что в крупнейших российских портах — Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске — число прибывающих контейнеровозов находится почти на уровне, наблюдавшемся до начала СВО.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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