Попова заявила об уходе пандемии коронавируса

Пандемия коронавирусной инфекции уходит, что в данный момент очевидно, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) она сообщила, что из этой ситуации все должны извлечь и усвоить уроки.

"Мы в самом деле научились многому за эти четыре года, реализовали много своих намерений, которые, наверное, в иной ситуации мы бы реализовывали десятилетиями. Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно. И уроки пандемии сегодня должны быть максимально извлечены и максимально реализованы", — подчеркнула Попова.