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12 сентября, 00:41

Попова заявила об уходе пандемии коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: Пандемия ковида уходит, это совершенно очевидно

Пандемия коронавирусной инфекции уходит, что в данный момент очевидно, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) она сообщила, что из этой ситуации все должны извлечь и усвоить уроки.

"Мы в самом деле научились многому за эти четыре года, реализовали много своих намерений, которые, наверное, в иной ситуации мы бы реализовывали десятилетиями. Время спрессовалось, но сегодня пандемия уходит, это совершенно очевидно. И уроки пандемии сегодня должны быть максимально извлечены и максимально реализованы", — подчеркнула Попова.

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Ранее врач Калинина заявила, что ранний подъём заболеваемости ОРВИ в России говорит о слабой защите населения после пандемии CoViD-19. При этом специалист считает, что в России эпидемический сезон пройдёт легко. В стране действуют различные механизмы усиления защиты, а "сейчас организмы людей настороже после всех событий из-за ковидной инфекции".

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Unsplash

Оксана Попова
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