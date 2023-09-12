Россиянам рассказали, как правильно выбирать шампунь от перхоти

Перхоть — частая проблема у мужчин и женщин всех возрастов. И корректировать её помогает правильно подобранный шампунь, пишет Runews24.

В первую очередь нужно понимать, что перхоть не болезнь, максимум — следствие. Это чешуйки кожи, отслаивающиеся естественным путём. В норме этот процесс проходит в течение 25–30 дней и незаметен, однако если по прошествии этого времени он продолжается, то это значит, что перхоть проявила себя.

Основная причина — действие дрожжеподобных и липофильных грибков либо нарушение микробного равновесия между представителями нормального микробиома кожи головы. Чтобы избавиться от этого, лучше пользоваться шампунями аптечного сегмента.

Идеальный шампунь должен учитывать причину появления перхоти (содержать противогрибковые компоненты), тип волос и кожи головы, контролировать выработку себума, оказывать противовоспалительное действие, делать волосы гладкими и блестящими, хорошо смываться водой и пениться.

В шампунях аптечного сегмента должны содержаться пиритион цинка (обладает противогрибковым эффектом), клотримазол (фунгицидная добавка, действующая на грибки), амикрозол (поддерживает микробное равновесие и делает волосы гладкими). Однако при дерматитах кожи головы шампунь должен подбирать врач.

По данным издания, перхоть может появиться не только из-за заболевания. Этому также может способствовать частое окрашивание и прочие химические воздействия, использование фенов, утюжков без термозащиты, неправильно подобранная уходовая косметика и даже дефицит некоторых витаминов и минералов.

Большая часть противогрибковых компонентов — лекарственные вещества, поэтому покупать эффективные средства против перхоти лучше в аптеках, ведь в магазинных много недостатков.

"В их составе низкая концентрация активных веществ, но за счёт плёнкообразователей такие средства буквально приклеивают перхоть к коже головы. Она находится под защитной плёнкой. Как только человек перестаёт пользоваться этим средством, защитная плёнка исчезает, а перхоть появляется в немыслимых масштабах. А у человека создаётся ложное впечатление, что, во-первых, новый шампунь плохой, во-вторых, только предыдущий помогает", — сообщает издание.