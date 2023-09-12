Врач озвучил алгоритм действий для родителей при падении ребёнка с кровати

Если ребёнок упал с высоты, сначала его необходимо осмотреть и ни в коем случае сразу не укладывать спать. Об этом заявил в беседе с "Газетой.ru" травматолог-ортопед, детский травматолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Антон Кустиков.

По словам врача, после падения опасно с ходу пытаться взять ребёнка на руки, так как им могли быть получены травмы. Медик уточнил, что чадо в таком случае следует положить в горизонтальное положение и обследовать тело на наличие каких-либо видимых повреждений.

"Второй обязательный пункт — проверка объёма движений в конечностях. Чтобы удостовериться, что ребёнок не повредил кости или суставы, несколько раз согните и разогните его ручки и ножки. Если движения затруднены, а ребёнок начинает плакать, травмированную конечность необходимо обездвижить и звонить в скорую, — заявил врач.

Кустиков подчеркнул, что пострадавшего ребёнка опасно сразу укладывать спать: ему нужно пободрствовать хотя бы несколько часов, чтобы можно было оценить его состояние и не упустить возможное появление тревожных симптомов.

"Если ребёнок чувствует себя хорошо и у него нет видимых повреждений — можно посетить доктора на следующий день. Однако при тошноте, потере сознания, сильных головных болях, нарушении координации, сильной вялости или апатии малыша обратиться за медицинской помощью следует незамедлительно", — заключил детский травматолог.