От бесплодия до депрессии: Врач назвала опасные последствия дефицита веса

Людям с дефицитом веса необходимо часто есть каши, макароны, выпечку, фрукты, авокадо, семечки и жирную рыбу. Такой совет в беседе с "Газетой.ru" дала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники" Армине Афонина.

"Дефицит массы тела диагностируют при индексе массы тела менее 18,5. ИМТ можно рассчитать по специальной формуле: вес (в кг) разделить на рост (в м), возведённый в квадрат. Есть специальные онлайн-калькуляторы, которые позволяют это сделать", — объяснила Афонина.

Важность поддержания нормального веса кроется в снижении иммунитета и частых воспалительных процессах. Дефицит массы тела грозит депрессией, нервным срывом, мышечной слабостью и снижением выработки стероидных гормонов. В результате и у мужчин, и у женщин может развиться бесплодие. Не говоря уже о прогрессировании хронических заболеваний, нарушении фосфорно-кальциевого обмена, развитии остеопороза, переломах костей.

Специалист сообщила, что главными причинами дефицита массы тела становятся заболевания ЖКТ, эндокринной системы, наличие паразитов, дисбаланс в поступлении и расходе килокалорий, а также психологические сбои. Афонина посоветовала в этом случае обязательно обращаться к эндокринологу и гастроэнтерологу.