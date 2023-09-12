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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 05:21
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Российская авиация нанесла более 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Российская авиация нанесла 24 удара по позициям ВСУ на Купянском направлении

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишет РИА "Новости".

По его словам, российскими войсками были поражены военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны, находящиеся в районе населённых пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка.

Он рассказал, что в направлении Берестового были зафиксированы две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, однако мотострелки 1-й танковой армии артиллерии отразили их при поддержке авиации и огня.

Также в районе населённых пунктов Песчаное и Синьковка были уничтожены украинская самоходка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания. По словам Зыбинского, общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.

В группировке "Запад" рассказали об успехах российских войск на Купянском направлении
В группировке "Запад" рассказали об успехах российских войск на Купянском направлении

Ранее Лайф писал, что российские военные продолжают успешное выполнение боевых задач на Купянском направлении. На этот раз ВС РФ уничтожили до роты солдат ВСУ на данном участке, а также сорвали попытку переброски резервов.

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t.me / Минобороны России

Андрей Соловьёв
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