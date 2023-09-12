Российская авиация нанесла более 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 и штурмовая авиация группировки войск "Запад" нанесли 24 ракетно-бомбовых удара по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, пишет РИА "Новости".

По его словам, российскими войсками были поражены военнослужащие 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны, находящиеся в районе населённых пунктов Синьковка, Берестовое, Ивановка.

Он рассказал, что в направлении Берестового были зафиксированы две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, однако мотострелки 1-й танковой армии артиллерии отразили их при поддержке авиации и огня.

Также в районе населённых пунктов Песчаное и Синьковка были уничтожены украинская самоходка 2С1 "Гвоздика" и пункт боепитания. По словам Зыбинского, общие потери противника составили до двух взводов живой силы и один танк Т-72.