Путин заявил о работе в России над оружием на новых физических принципах

Власти Российской Федерации понимают, что оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе. Как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессии ВЭФ, над этим вопросом идёт работа.

"Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", — сообщил глава государства.