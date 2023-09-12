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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 05:05

Путин заявил о работе в России над оружием на новых физических принципах

Власти Российской Федерации понимают, что оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность стран в ближайшей исторической перспективе. Как заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами сессии ВЭФ, над этим вопросом идёт работа.

"Если посмотреть в сферу обеспечения безопасности, то оружие на новых физических принципах будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе. Мы прекрасно это понимаем и работаем над этим", — сообщил глава государства.

Путин назвал беспрецедентным уровень отношений между Россией и Китаем
Путин назвал беспрецедентным уровень отношений между Россией и Китаем

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам отказ Путина от очного посещения саммитов G20. Он заявил, что у президента РФ сейчас нет потребности во встречах с лидерами западных стран.

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ТАСС / POOL / Александр Вильф

Андрей Соловьёв
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