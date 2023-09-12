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12 сентября, 06:04

Путин: Доходы россиян растут, но остаются скромными

Доходы россиян постепенно растут, но остаются скромными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.

"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом всё-таки они являются довольно скромными", сказал он.

Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественные бренды будут развиваться. Он отметил, что на данный момент российский рынок пока не заполнен.

Обложка ©

Александр Вильф / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
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