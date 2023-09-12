ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 06:04

Путин: Доходы россиян растут, но остаются скромными

Доходы россиян постепенно растут, но остаются скромными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.

"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом всё-таки они являются довольно скромными", сказал он.

Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию
Путин распорядился ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию

Также Владимир Путин выразил уверенность в том, что отечественные бренды будут развиваться. Он отметил, что на данный момент российский рынок пока не заполнен.

BannerImage

Александр Вильф / POOL / ТАСС

Матвей Константинов
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar