Путин: Доходы россиян растут, но остаются скромными

Доходы россиян постепенно растут, но остаются скромными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума, отвечая на предложение сделать обязательным страхование жилья.



"Доходы граждан сегодня у нас растут. И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом всё-таки они являются довольно скромными", — сказал он.