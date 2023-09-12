Путин: Нельзя давать разрешения на строительство на подтопляемых территориях

Строительство на подтопляемых территориях вестись не должно, но с введением полного запрета есть некоторые сложности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с модераторами сессий Восточного экономического форума.

Глава государства напомнил, что обсуждение запрета строительства на таких территориях началось уже довольно давно, а сегодня носит "рекомендательный характер". Вместе с тем Путин отметил, что при общении с главами регионов и муниципалитетов он всегда говорит им о том, что нельзя давать разрешения на строительство на подтопляемых землях.

"Конечно, лучше не давать разрешение, во всяком случае, на новое строительство, там, где это опасно, на землях, которые затопляются. Но полный запрет — здесь, вы сами сказали, есть определённые сложности", — добавил российский лидер.