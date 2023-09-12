Путин: Ввести обязательное страхование жилья пока нельзя, но к нему нужно идти

Введение обязательного страхования жилья для россиян прямо сейчас было бы неправильным, однако постепенно к этому нужно стремиться. Такое заявление президент России Владимир Путин сделал на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума.

Один из участников указал, что на сегодняшний день страхование жилья от ЧС в нашей стране остаётся рекомендательным, а также сообщил, что по итогам экспертной дискуссии было предложено сделать его обязательным в регионах, которые больше всего подвержены крупномасштабным природным катаклизмам. Путин такую инициативу поддержал и назвал это "правильным делом".

"Но, как вам ни покажется странным, моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей. Повесить на людей обязанность страховать в обязательном порядке жильё я не могу. Но надо к этому постепенно идти", — добавил российский лидер.