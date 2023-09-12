Путин: Запад сам разрушает собственную систему торговых и финансовых связей

Запад своими руками разрушает систему торговых и финансовых связей, над созданием которой сам трудился долгие годы, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы с вами видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, крайне важно, что на этом фоне происходит расширение пространства делового сотрудничества между странами, которые вместо того, чтобы слепо подчиняться внешнему давлению, следуют своим национальным интересам. Причём день ото дня таких государств в самых разных уголках мира становится всё больше, добавил российский лидер.