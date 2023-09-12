Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки под 2%, повысив верхнюю планку кредита, и включить в программу сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить её привлекательность, <…> а именно поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома", — подчеркнул Путин.

Президент также предложил распространить программу на всех сотрудников дальневосточных предприятий ОПК, вне зависимости от возраста.