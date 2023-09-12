ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 06:39

Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу дальневосточной ипотеки под 2%, повысив верхнюю планку кредита, и включить в программу сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Предлагаю скорректировать параметры дальневосточной ипотеки, повысить её привлекательность, <…> а именно поднять верхнюю планку кредита до девяти миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства своего дома", — подчеркнул Путин.

Президент также предложил распространить программу на всех сотрудников дальневосточных предприятий ОПК, вне зависимости от возраста.

Кабмин отменил требование о минимальной зарплате для льготной IТ-ипотеки
Кабмин отменил требование о минимальной зарплате для льготной IТ-ипотеки

А ранее гендиректор госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), предложил снизить ставки по ипотеке на большие по площади квартиры. Правда, о каких конкретно размерах жилья идёт речь, он уточнять не стал.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar