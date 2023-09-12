Путин объявил о проведении на Дальнем Востоке турнира по киберспорту

На Дальнем Востоке теперь ежегодно будет проходить турнир по киберспорту. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Договорились, что в Дальневосточном округе будет ежегодный турнир по киберспорту. Первый турнир пройдёт уже в конце года", — отметил глава государства, призвав отечественные компании с госучастием обратить внимание на этот вид спорта и поддержать его.