Путин ответил на вопрос о повышении налогов в России

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президента РФ Владимира Путина спросили о повышении налогов. И глава государства ответил, что пока нет такой необходимости.

"Налоги будут поднимать?" — спросил модератор сессии. "Правительство пока не видит в этом необходимости", — ответил Путин.