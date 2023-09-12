Путин ответил на вопрос о повышении налогов в России
Путин заявил, что необходимости в увеличении налогов в РФ нет
В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президента РФ Владимира Путина спросили о повышении налогов. И глава государства ответил, что пока нет такой необходимости.
"Налоги будут поднимать?" — спросил модератор сессии.
"Правительство пока не видит в этом необходимости", — ответил Путин.
А ранее на ВЭФ президент отмечал, что доходы россиян постепенно растут, но остаются скромными.