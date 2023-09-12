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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 07:03
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Путин ответил на вопрос о повышении налогов в России

Путин заявил, что необходимости в увеличении налогов в РФ нет

В ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президента РФ Владимира Путина спросили о повышении налогов. И глава государства ответил, что пока нет такой необходимости.

"Налоги будут поднимать?" — спросил модератор сессии.

"Правительство пока не видит в этом необходимости", — ответил Путин.

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А ранее на ВЭФ президент отмечал, что доходы россиян постепенно растут, но остаются скромными.

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kremlin.ru

Александра Вишнякова
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