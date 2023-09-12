Путин сообщил, что в России скоростные магистрали проложат до Тихого океана
Скоростные автодороги в России в целях развития туризма и предпринимательства протянут до Тихого океана. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Скоростные автомобильные магистрали пройдут через Сибирь, Дальний Восток до Тихого океана. Будет сформирован единый транспортный коридор "Россия" от Санкт-Петербурга до Владивостока", — отметил он.
Глава государства пояснил, что магистрали дадут толчок развитию туризма в отдалённых регионах, улучшат логистические связи, а также подстегнут к развитию российский бизнес и помогут обновлению городов и посёлков.
Напомним, 8 сентября президент РФ Владимир Путин открыл движение на участке трассы М12 "Восток" от Москвы до Арзамаса. Он поблагодарил строителей и заявил, что они справляются на отлично. Также глава государства назвал трассу важным этапом в развитии международного транспортного маршрута "Россия".
© LIFE / Павел Баранов