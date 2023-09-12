Путин оценил результаты работы Счётной палаты после ухода Кудрина

Новый руководитель Счётной палаты будет назначен после того, как парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Напомним, что председатель палаты Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста ещё в ноябре 2022 года. Проработав в госсекторе около 25 лет, он стал советником по корпоративному развитию в "Яндексе". С тех пор в Счётной палате нет назначенного председателя, но, как отметил сегодня Владимир Путин, на качество работы ведомства этот факт не повлиял.

"Я думаю, что, когда ситуация созреет, когда парламент и правительство подберут соответствующую кандидатуру, этот кадровый вопрос будет решён. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате", — сказал российский лидер.