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Опубликовано 12 сентября 2023, 07:50

Путин оценил результаты работы Счётной палаты после ухода Кудрина

Путин: Вопрос с назначением главы Счётной палаты будет решён

Новый руководитель Счётной палаты будет назначен после того, как парламент и правительство подберут подходящую кандидатуру. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Напомним, что председатель палаты Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста ещё в ноябре 2022 года. Проработав в госсекторе около 25 лет, он стал советником по корпоративному развитию в "Яндексе". С тех пор в Счётной палате нет назначенного председателя, но, как отметил сегодня Владимир Путин, на качество работы ведомства этот факт не повлиял.

"Я думаю, что, когда ситуация созреет, когда парламент и правительство подберут соответствующую кандидатуру, этот кадровый вопрос будет решён. Он не является чем-то таким, что мешает работать палате", — сказал российский лидер.

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Ранее в ходе того же выступления Путин назвал рубль востребованной валютой и заявил, что не видит непреодолимых проблем с его курсом.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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