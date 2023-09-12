Путин сожалеет, что планы развития инфраструктуры не реализовались своевременно

Президент РФ Владимир Путин в своей речи на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что санкции подстегнули развитие многих направлений в России, хотя старт им был дан лет десять назад. Однако, по его мнению, не всё было своевременно реализовано.

"Во-первых, мы начали эту работу десять лет тому назад. Вы сами меня об этом спросили, и я сказал об этом. Мы начали работу задолго до всех событий, которые происходят в последние два года. Начиная с 2014 года", — уточнил он.

Президент пояснил, что власти РФ давно знали о нынешних векторах развития экономики, о появлении новых центров мирового влияния. Поэтому, по его словам, ничего неожиданного для России не произошло, а в последние годы эти тенденции лишь нарастают, поэтому все процессы в стране ускорились, особенно после западных санкций.

"Здесь мы можем только пожалеть о том, что мы своевременно не реализовали те планы, которые были у нас по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной сети на Дальнем Востоке", — также сказал Путин.