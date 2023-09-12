Путин: Никакой деприватизации в России не будет
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заверил, что никакой деприватизации в России не будет.
"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать", — отметил он.
При этом глава государства подчеркнул, что работа прокуратуры "по отдельным направлениям и компаниям" никак не связана с какими-то решениями по поводу деприватизации.
Также в ходе пленарной сессии ВЭФ Владимира Путина спросили о повышении налогов. И глава государства ответил, что пока нет такой необходимости.
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LIFE / Павел Баранов