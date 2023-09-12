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12 сентября, 07:56

Путин: Никакой деприватизации в России не будет

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заверил, что никакой деприватизации в России не будет.

"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать", — отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что работа прокуратуры "по отдельным направлениям и компаниям" никак не связана с какими-то решениями по поводу деприватизации.

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Также в ходе пленарной сессии ВЭФ Владимира Путина спросили о повышении налогов. И глава государства ответил, что пока нет такой необходимости.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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