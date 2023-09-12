Путин: Никакой деприватизации в России не будет

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заверил, что никакой деприватизации в России не будет.

"Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет. Вот это я вам могу точно сказать", — отметил он.

При этом глава государства подчеркнул, что работа прокуратуры "по отдельным направлениям и компаниям" никак не связана с какими-то решениями по поводу деприватизации.