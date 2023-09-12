Путин: В 1990-е годы Россия многое приобрела, но многое бездумно растеряла

В 1990-е годы Россия многое приобрела, в том числе раскрепощение и свободу, но и многое бездумно растеряла. Таким мнением поделился во вторник президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"В 90-е годы мы многое приобрели, имею в виду прежде раскрепощение, свободу, многое и потеряли, к сожалению, бездумно истратили или расточали то, что было наработано прежними десятилетиями за время существования Советского Союза", — озвучил свою оценку российский лидер.

Напомним, что российский лидер часто критически высказывается об эпохе 90-х. В 2021 году Путин констатировал, что в 90-е Россия утратила значительную часть суверенитета. Он также рассказывал, что Европе гарантировали распад России в 90-х. Глава государства отметил, что лично "видел карты", на которых наша страна была разделена на несколько государств. Вопрос был в том, каких последствий ожидать от этого события для всего мира.