ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:13

Путин заверил, что "кошмарить" бизнес никто не будет, но нужно соблюдать законы

"Кошмарить" российский бизнес никто не собирается, однако всем участникам рынка необходимо соблюдать законы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, ответственные ведомства будут следить за происходящим в экономике.

"Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы РФ. А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счётная палата — все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики, и призывать всех к исполнению российских законов", сказал он.

Однако никаких преследований по факту того, что человек просто является предпринимателем, не будет, заверил президент.

Путин удивился побегу Чубайса из России
Путин удивился побегу Чубайса из России

Также Владимир Путин положительно отозвался об американском предпринимателе Илоне Маске. Он назвал его выдающимся человеком, что признают во всём мире.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Политика России
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar