Путин заверил, что "кошмарить" бизнес никто не будет, но нужно соблюдать законы

"Кошмарить" российский бизнес никто не собирается, однако всем участникам рынка необходимо соблюдать законы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, ответственные ведомства будут следить за происходящим в экономике.

"Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы РФ. А если не соблюдают, то тогда должны быть готовыми к тому, что и прокуратура, и Следственный комитет, и Счётная палата — все эти структуры, они внимательно будут и дальше следить за тем, что происходит, в том числе в сфере экономики, и призывать всех к исполнению российских законов", — сказал он.