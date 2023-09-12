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Опубликовано 12 сентября 2023, 08:30

Путин: Ввод войск в Прагу и Будапешт был ошибкой внешней политики СССР

Россия признала ошибочность внешней политики советских властей, которые вводили танки в Венгрию и Чехословакию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшней пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений", — сказал Путин в ответ на заявление властей Чехии и Венгрии о том, что СССР вёл себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт.

Путин напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада
Путин напомнил, что РФ никогда не была колонизатором, в отличие от Запада

Кроме того, на пленарной сессии Восточного экономического форума российский лидер Владимир Путин отметил, что Запад, особенно США, в своей внешней политике наступает на те же грабли, что и СССР в своё время. По его словам, государствам нельзя делать ничего из того, что бы явно противоречило интересам других народов.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Александр Юнашев
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