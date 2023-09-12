Путин: Ввод войск в Прагу и Будапешт был ошибкой внешней политики СССР

Россия признала ошибочность внешней политики советских властей, которые вводили танки в Венгрию и Чехословакию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшней пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Мы уже давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению отношений", — сказал Путин в ответ на заявление властей Чехии и Венгрии о том, что СССР вёл себя как колонизатор, когда вводил танки в Прагу или Будапешт.