Путин объяснил, почему не питает иллюзий насчёт президентских выборов в США

Президентские выборы в США в 2024 году едва ли в целом повлияют на американскую политику. Такое мнение озвучил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

Глава государства напомнил, что Дональд Трамп, пообещавший разрешить украинский кризис за несколько дней, будучи президентом США, ввёл санкции в отношении России.

"Я думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", — отметил Путин.

Он добавил, что нынешние власти в Вашингтоне настроили американское общество в антироссийском ключе. В этом, по мнению Путина, и состоит главная проблема.

"Они это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону — это будет очень сложно", — резюмировал российский лидер.