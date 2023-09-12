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12 сентября, 08:21

Путин объяснил, почему не питает иллюзий насчёт президентских выборов в США

Путин: Результаты выборов в США в 2024 году не повлияют на политику Вашингтона

Президентские выборы в США в 2024 году едва ли в целом повлияют на американскую политику. Такое мнение озвучил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.

Глава государства напомнил, что Дональд Трамп, пообещавший разрешить украинский кризис за несколько дней, будучи президентом США, ввёл санкции в отношении России.

"Я думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", — отметил Путин.

Он добавил, что нынешние власти в Вашингтоне настроили американское общество в антироссийском ключе. В этом, по мнению Путина, и состоит главная проблема.

"Они это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону — это будет очень сложно", резюмировал российский лидер.

Названы основные причины, по которым Байдена не изберут на второй срок

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Ранее Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена. По его словам, при Байдене Соединённые Штаты превратились в банановую республику, где отсутствуют честные выборы и какие-либо границы. Также бывший американский лидер обратил внимание на то, что при нынешнем главе государства Белый дом "нерациональным образом израсходовал" 11,5 триллиона долларов.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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