Путин объяснил, почему не питает иллюзий насчёт президентских выборов в США
Путин: Результаты выборов в США в 2024 году не повлияют на политику Вашингтона
Президентские выборы в США в 2024 году едва ли в целом повлияют на американскую политику. Такое мнение озвучил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник.
Глава государства напомнил, что Дональд Трамп, пообещавший разрешить украинский кризис за несколько дней, будучи президентом США, ввёл санкции в отношении России.
"Я думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", — отметил Путин.
Он добавил, что нынешние власти в Вашингтоне настроили американское общество в антироссийском ключе. В этом, по мнению Путина, и состоит главная проблема.
"Они это сделали, а теперь как-то развернуть этот корабль в другую сторону — это будет очень сложно", — резюмировал российский лидер.
Ранее Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена. По его словам, при Байдене Соединённые Штаты превратились в банановую республику, где отсутствуют честные выборы и какие-либо границы. Также бывший американский лидер обратил внимание на то, что при нынешнем главе государства Белый дом "нерациональным образом израсходовал" 11,5 триллиона долларов.