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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:54

Путин: РФ и Китай не создают военных союзов, а дружат в интересах своих народов

Россия и Китай не создают военных союзов и не дружат против каких-либо государств, а действуют в национальных интересах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава государства отметил, что между Москвой и Пекином сложились удивительные отношения в сфере международной безопасности и согласования позиций. Страны действуют в интересах друг друга и стараются не просто прислушиваться по многим важнейшим направлениям, но слышать и реагировать на правительственном и министерском уровне, уровне глав государств, а также по линии органов безопасности и военных органов.

"Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Мы же не создаём военных союзов, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше", — подчеркнул Путин.

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Кстати, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Россия и Китай добились беспрецедентно высокого уровня отношений. Более того, глава государства подчеркнул, что стороны планируют развивать сотрудничество и дальше.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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