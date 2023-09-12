Путин: РФ и Китай не создают военных союзов, а дружат в интересах своих народов

Россия и Китай не создают военных союзов и не дружат против каких-либо государств, а действуют в национальных интересах. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Глава государства отметил, что между Москвой и Пекином сложились удивительные отношения в сфере международной безопасности и согласования позиций. Страны действуют в интересах друг друга и стараются не просто прислушиваться по многим важнейшим направлениям, но слышать и реагировать на правительственном и министерском уровне, уровне глав государств, а также по линии органов безопасности и военных органов.

"Сотрудничество достигло беспрецедентно высоких показателей. Мы же не создаём военных союзов, мы не дружим против кого-то, мы дружим в интересах наших народов. Так и будем работать дальше", — подчеркнул Путин.