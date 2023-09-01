Востоковед объяснил, почему картам со "спорным" островом не рассорить Россию и Китай
Эксперт Захаров не считает, что Китай претендует на земли России
Китай не претендует на российские территории, в частности на полный контроль над островом Большой Уссурийский. Так прокомментировал "Царьграду" ситуацию с китайскими картами востоковед, китаист, экс-заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров.
"В этой связи хочу вас отослать к недавно сделанному заявлению МИД России. Мы здесь не усматриваем никаких претензий китайской стороны, и всё, в принципе, сделано в соответствии с нормами и правилами, которые обусловлены двумя сторонами и последними договорённостями 2008 года о границе, в том числе и по островам в районе Амура", — поделился он.
Эксперт призвал руководствоваться соглашениями между странами. Так, ещё в договоре 2001 года говорилось, что Москва и Пекин не имеют претензий друг к другу по вопросу территорий. Кроме того, есть отдельное соглашение по восточной границе и отдельное — по западной. Документы устраняют любые недопонимания по поводу принадлежности островов.
Напомним, в Китае выпустили новые карты, согласно которым остров Большой Уссурийский принадлежит полностью КНР. Эксперты посчитали, что эта ситуация может стать замером реакции российской стороны. Но в МИД РФ сообщили об отсутствии территориальных споров с Пекином, так как в 2005 году было подписано соглашение о российско-китайской границе, по которому остров делится между сторонами. Процесс демаркации завершился в 2008 году.
ТАСС / Ведомости / Андрей Гордеев