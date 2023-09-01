Востоковед объяснил, почему картам со "спорным" островом не рассорить Россию и Китай

Китай не претендует на российские территории, в частности на полный контроль над островом Большой Уссурийский. Так прокомментировал "Царьграду" ситуацию с китайскими картами востоковед, китаист, экс-заместитель генерального секретаря ШОС Владимир Захаров.

Напомним, в Китае выпустили новые карты, согласно которым остров Большой Уссурийский принадлежит полностью КНР. Эксперты посчитали, что эта ситуация может стать замером реакции российской стороны. Но в МИД РФ сообщили об отсутствии территориальных споров с Пекином, так как в 2005 году было подписано соглашение о российско-китайской границе, по которому остров делится между сторонами. Процесс демаркации завершился в 2008 году.