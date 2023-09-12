Путин назвал российский закон об иноагентах калькой с американского

Российский закон об иноагентах почти калька с американского, но гораздо более либеральный. Таким мнением поделился президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во вторник. Он отметил, что в России по этому закону никого "не гребут".

"Мы вообще никого не гребём. Кого мы гребём? Этот закон действует с 1937-го, по-моему, или 1938 года в США, это почти калька, только он гораздо более либеральный", — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Путин согласен, что в документе есть "много нюансов", связанных с тем, что под закон подпадают люди, которые реальной публичной деятельностью не занимаются. На эту проблему, по словам российского лидера, ему неоднократно указывали правозащитники, а президент, со своей стороны, просит правоохранителей совершенствовать процедуру.

"Я всё время прошу правоохранительные органы, прокуратуру, следственные органы вносить какие-то предложения по поводу того, как можно совершенствовать эту процедуру", — указал Владимир Путин.