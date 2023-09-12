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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 09:07

Путин заявил, что выборы в новых регионах проходили в тяжёлых условиях

Выборы в новых регионах проходили в тяжёлых условиях, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он признался, что удивлён мужеству работников избирательных участков.

"Там, прямо когда обстрелы начинались, противник пытался обстреливать, люди уходили в подвалы. Обстрел заканчивался, они поднимались и продолжали работать", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что население новых регионов приходило на голосование и стояло в очередях, несмотря на обстрелы. Он указал, что солдаты на "передке" знают, кого защищают, — наших людей.

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Иностранные эксперты рассказали, что их поразило на выборах в новых регионах РФ

Также Владимир Путин ответил на вопрос о возможности проведения в России новой волны мобилизации. По его словам, в этом нет необходимости, так как за последние 6-7 месяцев в Вооружённые силы поступили служить по контракту 270 тысяч человек.

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александр Юнашев
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