Путин заявил, что выборы в новых регионах проходили в тяжёлых условиях

Выборы в новых регионах проходили в тяжёлых условиях, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он признался, что удивлён мужеству работников избирательных участков.

"Там, прямо когда обстрелы начинались, противник пытался обстреливать, люди уходили в подвалы. Обстрел заканчивался, они поднимались и продолжали работать", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что население новых регионов приходило на голосование и стояло в очередях, несмотря на обстрелы. Он указал, что солдаты на "передке" знают, кого защищают, — наших людей.