Врач развеял популярный миф о пользе чеснока в профилактике гриппа

Осень — пора вирусов и простуд. В такое время лучше не экспериментировать с народными методами и довериться проверенным способам профилактики. Кандидат медицинских наук Алексей Жито — врач-терапевт и заместитель главного врача клиники "Мпрофико" — в беседе с Лайфом рассказал, почему чеснок не поможет избежать болезни.

По словам врача, во-первых, чеснок, имея некоторые способности к обеззараживанию и снижению количества вирусных частиц в воздухе, тем не менее не защищает полноценно от вируса. Он не обладает специфической противовирусной защитой.

Во-вторых, концентрацию бактерицидных веществ, которые необходимы, чтобы вирус не размножался, мы не можем обеспечить в достаточном количестве. То есть если мы дома можем поместить чеснок вокруг себя, то в общественных местах это невозможно.

"На чеснок большого акцента не делаем, лучше выбрать всё-таки вакцинацию. Она показана большому количеству лиц, в частности пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с циррозом печени, с заболеваниями почек, бронхиальной астмой и некоторыми другими", — отмечает врач.