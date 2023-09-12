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12 сентября, 11:44

"Живите здесь и сейчас": Психолог рассказала, как не откладывать всё на потом

Психолог Булгакова: Синдром отложенной жизни закладывают в нас с детства

В Сети сегодня можно найти множество шуток и мемов на тему синдрома отложенной жизни. О том, откуда у россиян такая привычка и как её искоренить, в беседе с Лайфом рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова.

Как пояснила Булгакова, этот синдром в нас развивается с детства. Нам говорят: "Вот окончишь сад, окончишь школу, вуз — и тогда..." Поэтому с малых лет мы начинаем рисовать в голове идеальную картинку: спокойные дети, любимая работа, обязательное трудоустройство после вуза, чудесный отпуск. По словам психолога, мы ждём, что перемены будут только к хорошему, а тревоги и волнения исчезнут, но так не происходит. Счастливое завтра не наступает, потому что реальность отличается от ожиданий. И есть множество вводных факторов, которые препятствуют реализации придуманного нами мира.

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"Вечное ожидание счастливого будущего рано или поздно формирует огромный стресс — у нас опускаются руки. Как избежать синдрома отложенной жизни? Ничего не откладывать на потом. Жить здесь и сейчас", заключает психолог.

По словам врача, нужно начать с малого: не беречь одежду "для особых случаев", конфеты — "для гостей", а сервиз — "на праздничный день". Предметы, откладываемые на особый случай или на чёрный день, могут спустя время стать неактуальными. То же самое и с отношениями.

"Если надо поговорить — звоните, надо сделать — выполняйте. И ещё, меняется человек меняются его притязания. Вполне возможно, те цели, к которым вы стремитесь сейчас, во всём себя ограничивая, станут устаревшими и ненужными вам в будущем", говорит Булгакова.

Психолог советует не ждать, что проблемы решатся сами собой, а просто принять некоторые факты. Например, что дети могут вести себя плохо и это нормально, что работа может быть неидеальной и надо пробовать себя, а не "ждать у моря погоды". Мир не идеален, но возможности бесконечны, поэтому нужно жить, не откладывая "настоящую жизнь" на потом, заключает Булгакова.

Ранее психолог Теслер объяснила связь между деньгами и одиночеством. По её словам, многие думают, что деньги обеспечат им счастье и уверенность, однако в реальности всё наоборот. Специалист заметила, что коллеги, партнёры по бизнесу, уровень дохода — всё это не имеет смысла, если нет близких отношений. Именно поэтому люди, которые хорошо зарабатывают, часто страдают от одиночества.

Обложка ©

Unsplash / Mohamed Nohassi

Ольга Годуненко
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