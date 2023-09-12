В Общественной палате разоблачили "отписки" модераторов YouTube

Сумма штрафов за неудаление запрещённого контента со стороны иностранных IT-корпораций превысила 20 миллиардов рублей, и эта значительная сумма "накапала" не просто так. По словам первого зампредседателя Комиссии Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, чтобы заслужить такие взыскания, нужно было очень постараться "не просто не удалять противоправный контент, а делать это на регулярной основе", то есть систематически нарушать и игнорировать требования российского регулятора.

Критику российского экспертного сообщества вызывают не только факты неудаления запрещённого контента и наличие множества фейков на иностранных площадках, но и случаи цензуры с их стороны. Так, согласно сообщениям РКН, доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и блогеров на YouTube всё ещё остаётся ограниченным. Кроме того, наложено ещё 27 ограничений якобы за "нарушение правил площадки".

"Многочисленные акты цензуры со стороны YouTube не оставляют места для каких-то двойных трактовок или оправданий. Политика IT-гиганта предельно ясна, как и её заказчики. При этом, если посмотреть на решения видеохостинга поближе, все доводы иностранной площадки рассыпаются в момент. Большинство формулировок, с которыми YouTube блокирует неугодных пользователей, неоднозначны, расплывчаты и больше похожи на отписки, чем на реальные аргументы", — отметил Малькевич.