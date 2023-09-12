Политолог Чеснаков: Высокие результаты губернаторов на выборах — заслуга Путина

Рейтинг президента РФ Владимира Путина лежит в основе побед глав регионов, принимавших участие в прошедших сентябрьских выборах. Об этом заявил политолог Алексей Чеснаков.

"Тут некоторые эксперты различной идеологической ориентации выражают удивление высокими результатами, полученными действующими главами регионов на выборах. Дескать, перебор. На самом деле это не только и не столько их результат, сколько результат Путина", — отметил Чеснаков.

Он объяснил почему: многие губернаторы и врио в ходе избирательных кампаний неоднократно встречались с президентом, выполняли его инфраструктурные и социальные проекты, приглашали президента поучаствовать в открытии новых объектов.

"Поэтому не стоит удивляться. И беспокоиться по поводу слишком высоких результатов по сравнению с цифрами поддержки Путина на предыдущих выборах в марте 2018-го, а также будущих — в 2024-м. И сравнивать их не нужно", — добавил политолог.