Российские военные в зоне СВО впервые уничтожили турецкую Т-122 Sakarya

Российские военные в ходе специальной военной операции уничтожили РСЗО T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили на брифинге во вторник, 12 сентября, в пресс-службе Министерства обороны. Произошло это, по данным ведомства, на Купянском направлении.

"Уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", — сказано в сообщении Минобороны.

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Т-122 Sakarya предназначена для поражения живой силы, боевой техники, фортификационных сооружений, пунктов управления войсками, административных и населённых пунктов противника при стрельбе с закрытых огневых позиций в любое время суток при любых погодных условиях. Разработана турецкой фирмой Roketsan Missiles Industries Inc.

Украинские военные, по некоторым данным, начали применять Т-122 в мае этого года. Обломки снарядов РСЗО Sakarya были замечены после обстрела города Ясиноватая в ДНР.