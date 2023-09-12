Популярная блогерша из Казани получила реальный срок за призывы к дезертирству

Суд отправил в колонию на три года блогершу Парвину Абузарову из Казани, которая высказывалась против СВО и призывала российских солдат к дезертирству. Об этом пишет Mash Iptash.

В ходе судебного заседания обвинение смогло доказать, что заявления женщины в соцсетях носят экстремистский характер. Абузарова открыто поддерживала ВСУ и желала им победы. Свою вину она признала.