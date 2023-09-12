Популярная блогерша из Казани получила реальный срок за призывы к дезертирству
Блогерша Парвина Абузарова получила три года колонии за призывы к экстремизму
Парвина Абузарова. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / parvina_abuzarova
Суд отправил в колонию на три года блогершу Парвину Абузарову из Казани, которая высказывалась против СВО и призывала российских солдат к дезертирству. Об этом пишет Mash Iptash.
В ходе судебного заседания обвинение смогло доказать, что заявления женщины в соцсетях носят экстремистский характер. Абузарова открыто поддерживала ВСУ и желала им победы. Свою вину она признала.
Напомним, блогерша Парвина Абузарова из Казани публично призывала к дезертирству военных РФ, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Было возбуждено уголовное дело. Женщина вину признала, но сбежала, не явившись на допрос. Затем её задержали и отправили под арест.