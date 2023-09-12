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12 сентября, 11:59

"Вся Европа двинулась на Россию": Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой

Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой

Отечественная война 1812 года была мировой, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что тогда на Россию двинулась вся Европа.

"Некоторые говорят, что было две мировые войны — это неправильно. А 1812 год — это разве не мировая война? Вся Европа, объединённая Наполеоном, двинулась на Россию, чтобы ликвидировать эту силу", сказал он после крестного хода в Санкт-Петербурге.

Патриарх отметил, что тогда это понимали все: и император Александр I, и Михаил Кутузов, и князь Пётр Багратион. Они стояли насмерть и победили врага, добавил Кирилл.

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Лайф писал, что легендарного русского полководца Александра Суворова могут причислить к лику святых. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синод Русской православной церкви обсудит вопрос о передаче на рассмотрение синодальной комиссии этого вопроса.

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ТАСС / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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