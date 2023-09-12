"Вся Европа двинулась на Россию": Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой

Отечественная война 1812 года была мировой, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что тогда на Россию двинулась вся Европа.

"Некоторые говорят, что было две мировые войны — это неправильно. А 1812 год — это разве не мировая война? Вся Европа, объединённая Наполеоном, двинулась на Россию, чтобы ликвидировать эту силу", — сказал он после крестного хода в Санкт-Петербурге.

Патриарх отметил, что тогда это понимали все: и император Александр I, и Михаил Кутузов, и князь Пётр Багратион. Они стояли насмерть и победили врага, добавил Кирилл.