"Вся Европа двинулась на Россию": Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой
Патриарх Кирилл назвал Отечественную войну 1812 года мировой
Отечественная война 1812 года была мировой, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что тогда на Россию двинулась вся Европа.
"Некоторые говорят, что было две мировые войны — это неправильно. А 1812 год — это разве не мировая война? Вся Европа, объединённая Наполеоном, двинулась на Россию, чтобы ликвидировать эту силу", — сказал он после крестного хода в Санкт-Петербурге.
Патриарх отметил, что тогда это понимали все: и император Александр I, и Михаил Кутузов, и князь Пётр Багратион. Они стояли насмерть и победили врага, добавил Кирилл.
Лайф писал, что легендарного русского полководца Александра Суворова могут причислить к лику святых. По словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Синод Русской православной церкви обсудит вопрос о передаче на рассмотрение синодальной комиссии этого вопроса.
ТАСС / Софья Сандурская