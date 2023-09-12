Ракета с логотипом Международной выставки-форума "Россия" отправится к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на которой нанесён логотип Международной выставки "Россия", отправится к МКС и доставит туда космонавтов 15 сентября. Об этом говорится на сайте самой выставки.

Полёт продлится всего 3 часа 14 минут, в экипаже будут замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Организаторы выставки назвали запуск знаковым событием в преддверии открытия мероприятия, которое пройдёт с 4 ноября по 12 апреля.

"Достижения России в космосе — предмет гордости миллионов россиян. Международная выставка-форум "Россия" — о передовом опыте России в области науки, техники, культуры и образования. Пуск ракеты с логотипом выставки — яркое событие в преддверии открытия самого масштабного мероприятия страны", — сказала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Сам логотип появился ещё летом. Каждая буква в нём напоминает об одном из отрезков истории: правление князя Владимира, Великое княжество, царство Русское, Российская империя, СССР и Российская Федерация.