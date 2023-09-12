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12 сентября, 12:44

Ракета с логотипом Международной выставки-форума "Россия" отправится к МКС

<p>Ракета с логотипом Международной выставки-форума "Россия". Обложка © T.me / <a href="https://t.me/roscosmos_gk/10783?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госкорпорация "Роскосмос"</a> / Влад Миронов</p>

Ракета с логотипом Международной выставки-форума "Россия". Обложка © T.me / Госкорпорация "Роскосмос" / Влад Миронов

Ракета-носитель "Союз-2.1а", на которой нанесён логотип Международной выставки "Россия", отправится к МКС и доставит туда космонавтов 15 сентября. Об этом говорится на сайте самой выставки.

Полёт продлится всего 3 часа 14 минут, в экипаже будут замначальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Организаторы выставки назвали запуск знаковым событием в преддверии открытия мероприятия, которое пройдёт с 4 ноября по 12 апреля.

"Достижения России в космосе — предмет гордости миллионов россиян. Международная выставка-форум "Россия" — о передовом опыте России в области науки, техники, культуры и образования. Пуск ракеты с логотипом выставки — яркое событие в преддверии открытия самого масштабного мероприятия страны", — сказала гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова.

Сам логотип появился ещё летом. Каждая буква в нём напоминает об одном из отрезков истории: правление князя Владимира, Великое княжество, царство Русское, Российская империя, СССР и Российская Федерация.

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Напомним, указ о проведении Международной выставки-форума "Россия" подписал президент Владимир Путин 29 марта 2023 года. Участниками мероприятия, которое начнёт свою работу 4 ноября на ВДНХ, станут субъекты страны, федеральные органы власти, крупнейшие корпорации, общественные организации. Будут и зарубежные представители. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Татьяна Миссуми
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