В России начнут выпускать вдвое больше тяжёлых и средних беспилотников
Мишустин пообещал, что в России вдвое увеличат выпуск беспилотников за 7 лет
В России в ближайшие семь лет начнут выпускать вдвое больше тяжёлых и средних беспилотников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем.
"Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объём российского рынка тяжёлых и средних аппаратов", — подчеркнул он.
Глава правительства напомнил, что в России уже производятся десятки тысяч дронов, но все они изготавливаются усилиями "технологических энтузиастов".
Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников. Такое распоряжение глава государства дал в ходе встречи с генеральным директором компании "Ростех" Сергеем Чемезовым.
ТАСС / Юрий Смитюк