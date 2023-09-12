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12 сентября, 13:00

В России начнут выпускать вдвое больше тяжёлых и средних беспилотников

Мишустин пообещал, что в России вдвое увеличат выпуск беспилотников за 7 лет

В России в ближайшие семь лет начнут выпускать вдвое больше тяжёлых и средних беспилотников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем.

"Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объём российского рынка тяжёлых и средних аппаратов", — подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что в России уже производятся десятки тысяч дронов, но все они изготавливаются усилиями "технологических энтузиастов".

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Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить производство беспилотников. Такое распоряжение глава государства дал в ходе встречи с генеральным директором компании "Ростех" Сергеем Чемезовым.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Татьяна Миссуми
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