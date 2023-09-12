В России начнут выпускать вдвое больше тяжёлых и средних беспилотников

В России в ближайшие семь лет начнут выпускать вдвое больше тяжёлых и средних беспилотников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем.

"Нужно систематизировать и масштабировать производство. За предстоящие семь лет планируем почти вдвое увеличить объём российского рынка тяжёлых и средних аппаратов", — подчеркнул он.

Глава правительства напомнил, что в России уже производятся десятки тысяч дронов, но все они изготавливаются усилиями "технологических энтузиастов".