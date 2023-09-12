ВТО: Санкции против РФ негативно повлияют на большинство экономик

Антироссийские санкции ударят по большинству экономик мира, затормозив развитие торговых отношений между странами и рост ВВП в них. Такие выводы сделаны в отчёте Всемирной торговой организации за 2023 год.

"Торговая напряжённость между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в США. Аналогичным образом экономические санкции, введённые в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик", — указано в тексте.

По оценке экспертов ВТО, наибольшее падение ВВП якобы может ждать Россию. В документе отмечается, что геополитическая напряжённость обычно касается лишь небольшого числа стран, другие же должны постараться сохранить нейтралитет. Сейчас в мире наблюдаются экономические перекосы, уточняется в отчёте. В ВТО полагают, что односторонние санкции мешают мировой экономике и угрожают её фрагментацией. В отчёте делается вывод, что не следует заходить далеко с антироссийскими рестрикциями, чтобы избежать раскола мировой экономики.