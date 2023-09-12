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12 сентября, 13:21

В Москве строитель упал с 10 метров в металлическую ёмкость

Рабочий упал в металлическую ёмкость с высоты 10 метров на строительной площадке в московском Восточном Дегунино. Как пишет телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах, всё произошло на объекте по Дубнинскому проезду, дом 7А.

По данным издания, пострадавший получил травмы, но остался в сознании. Его госпитализировали.

Трое рабочих погибли в Саратовской области после падения в колодец

Трое рабочих погибли в Саратовской области после падения в колодец

А в подмосковных Люберцах двое рабочих пострадали во время падения в шахту грузового лифта. Один из них отделался ушибами, а второй — переломом ноги. Начата проверка.

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Константинов
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