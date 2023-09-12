Военблогер предупредил о новой войне после СВО

Информационная война будет продолжена и после окончания спецоперации, иначе противостояние может вновь разгореться. Об этом сказал военно-политический блогер Юрий Подоляка на торжественной церемонии вручения знаков "Команда Путина" в Челябинске.

"На данный момент в России работают проекты, которые заточены не только на оборону информационного пространства нашей страны, но и работа по тылам противника, то есть работа ведётся системно. Конфликт закончится не когда пушки прекратят стрелять", — приводит его словам Ura.ru.

Блогер напомнил слова российского президента Владимира Путина о том, что от информационной войны никуда не деться, она будет идти постоянно. Подоляка признался, что для него конфликт не закончится уже никогда, ведь и в мирное время придётся отстаивать свою правду.