Депутат Матвейчев назвал мощными результаты "Единой России" на выборах

Безусловным лидером прошедших выборов стала партия "Единая Россия", показав мощные результаты. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: итоги" заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

"Безусловный лидер этих выборов — партия "Единая Россия". Результаты мощные. Даже в Хакасии, где победил на выборах губернатора коммунист, тем не менее абсолютное большинство в Верховном совете оказалось за "Единой Россией". Серьёзный рост поддержки", — подчеркнул он.

Матвейчев напомнил, что на довыборах в Госдуму по одномандатным округам четыре мандата из четырёх остались за ЕР. Победили 19 кандидатов в губернаторы и врио от "Единой России", причём у всех результат выше 70%. В выборах в заксобрания партия набрала 812 мандатов. На выборах в органы административных центров из 506 мест 406 — за ЕР.