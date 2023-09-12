Депутат Матвейчев назвал мощными результаты "Единой России" на выборах
Безусловным лидером прошедших выборов стала партия "Единая Россия", показав мощные результаты. Об этом в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "ЕДГ-2023: итоги" заявил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"Безусловный лидер этих выборов — партия "Единая Россия". Результаты мощные. Даже в Хакасии, где победил на выборах губернатора коммунист, тем не менее абсолютное большинство в Верховном совете оказалось за "Единой Россией". Серьёзный рост поддержки", — подчеркнул он.
Матвейчев напомнил, что на довыборах в Госдуму по одномандатным округам четыре мандата из четырёх остались за ЕР. Победили 19 кандидатов в губернаторы и врио от "Единой России", причём у всех результат выше 70%. В выборах в заксобрания партия набрала 812 мандатов. На выборах в органы административных центров из 506 мест 406 — за ЕР.
Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Состоялись кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов федерации (23 прямых и три — через голосование в парламенте) и выборы депутатов заксобраний в 16 субъектах РФ. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что кандидаты от партии одержали уверенную победу на выборах глав регионов.
ТАСС / Владимир Гердо