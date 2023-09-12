Как оказать ребёнку первую помощь при рвоте — советы гастроэнтеролога

Зачастую симптомом многих болезней в детстве является рвота. Как оказать помощь ребёнку и облегчить его состояние, рассказала "Газете.Ru" Асия Сибгатулина — гастроэнтеролог детской клиники ЦКБ "РЖД-Медицина".

По словам эксперта, в первую очередь, ребёнка нужно привести в полусидячее положение. Лежать ни в коем случае нельзя. Затем необходимо измерить температуру, так как рвота иногда случается на фоне её повышения. Также врач рассказала, что важно давать ребёнку как можно больше воды, даже если он не хочет пить. Отпаивать нужно ложками, давать две-три ложки с перерывом в минуту. Затем делать пятиминутный перерыв, а потом опять дать воду. И так в течение часа.

"При рвоте происходит обезвоживание, а у маленьких детей это очень быстрый процесс, поэтому в домашней аптечке можно держать следующие жидкостные растворы: адиарин регидрокомплекс, БАД пепидол, Hipp Ors 200 (морковно-рисовый отвар), регидрон", — рассказала гастроэнтеролог.

Если сильно рвёт ребенка до года, стоит вызывать неотложку. Если ребёнок старше и его вырвало всего один раз, после чего полегчало, скорая не нужна. Но если ребёнку стало хуже, скорую необходимо вызывать немедленно, заключила Сибгатулина.