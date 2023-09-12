Политолог Линдигрин назвала результаты выборов триумфом "Единой России"

В выходные завершился единый день голосования – 2023. Сейчас подводятся его итоги, но уже можно назвать отличительные черты этих выборов от предыдущих и отметить работу партий. Об этом Лайфу рассказала гендиректор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

Во-первых, высокая явка и итоги выборов подтверждают консолидацию общества, о которой говорилось ранее. У абсолютного большинства глав регионов результат превысил 70%. Исключение — Валентин Коновалов в Хакасии, но даже тот результат, который он набрал, — это не его заслуга, а следствие того, что не было кандидата от "Единой России", отметила политолог.

Во-вторых, в избирательной кампании участвовало большое количество партий и был самый низкий показатель по отказам в регистрации — всё это признак конкурентности процесса. По словам эксперта, легитимности добавляет и тот факт, что жалоб на реальные нарушения во время выборов стало меньше, гораздо больше фейков.

В-третьих, бросается в глаза, что в этом году КПРФ выступила крайне неудачно. Даже в Хакасии, где в результате выхода из предвыборной гонки Сергея Сокола победил коммунист Коновалов, "Единая Россия" всё равно полностью взяла под контроль Верховный совет. ЕР победила в большинстве кампаний на региональных выборах.

"Во всех новых субъектах она одержала уверенную победу. Кузбасс и Якутия — историческая победа партии. Из условного "красного пояса" вышли Ивановская область, Алтайский край, Омская, Новосибирская, Иркутская области. "Единая Россия" на выборах разных уровней вдвое увеличила свой результат по сравнению с предыдущим периодом", — уточнила Линдигрин.

Также ЛДПР опередила коммунистов в шести регионах, а "Новые люди" добились отличных результатов в Якутии. Эксперт назвала результаты КПРФ полным провалом. По её убеждению, даже преданный партии электорат не проявил активности.

В-четвёртых, в новых регионах избиратели и организаторы голосования проявили настоящий героизм. Избирательный процесс шёл, несмотря на бесконечные угрозы и обстрелы мирных районов, подытожила собеседница Лайфа.