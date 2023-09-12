Регион

Уведомления отключены

12 сентября, 14:33

Политолог Линдигрин назвала результаты выборов триумфом "Единой России"

В выходные завершился единый день голосования – 2023. Сейчас подводятся его итоги, но уже можно назвать отличительные черты этих выборов от предыдущих и отметить работу партий. Об этом Лайфу рассказала гендиректор АНО "Институт региональных проблем" Наталья Линдигрин.

Во-первых, высокая явка и итоги выборов подтверждают консолидацию общества, о которой говорилось ранее. У абсолютного большинства глав регионов результат превысил 70%. Исключение — Валентин Коновалов в Хакасии, но даже тот результат, который он набрал, — это не его заслуга, а следствие того, что не было кандидата от "Единой России", отметила политолог.

Во-вторых, в избирательной кампании участвовало большое количество партий и был самый низкий показатель по отказам в регистрации — всё это признак конкурентности процесса. По словам эксперта, легитимности добавляет и тот факт, что жалоб на реальные нарушения во время выборов стало меньше, гораздо больше фейков.

В-третьих, бросается в глаза, что в этом году КПРФ выступила крайне неудачно. Даже в Хакасии, где в результате выхода из предвыборной гонки Сергея Сокола победил коммунист Коновалов, "Единая Россия" всё равно полностью взяла под контроль Верховный совет. ЕР победила в большинстве кампаний на региональных выборах.

"Во всех новых субъектах она одержала уверенную победу. Кузбасс и Якутия — историческая победа партии. Из условного "красного пояса" вышли Ивановская область, Алтайский край, Омская, Новосибирская, Иркутская области. "Единая Россия" на выборах разных уровней вдвое увеличила свой результат по сравнению с предыдущим периодом", — уточнила Линдигрин.

Также ЛДПР опередила коммунистов в шести регионах, а "Новые люди" добились отличных результатов в Якутии. Эксперт назвала результаты КПРФ полным провалом. По её убеждению, даже преданный партии электорат не проявил активности.

В-четвёртых, в новых регионах избиратели и организаторы голосования проявили настоящий героизм. Избирательный процесс шёл, несмотря на бесконечные угрозы и обстрелы мирных районов, подытожила собеседница Лайфа.

Малькевич заявил, что жители новых регионов шли на выборы, как на праздник

Малькевич заявил, что жители новых регионов шли на выборы, как на праздник

Напомним, с 8 по 10 сентября по всей России проходили очередные региональные и муниципальные выборы. Состоялись кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 субъектов федерации (23 прямых и три — через голосование в парламенте) и выборы депутатов заксобраний в 16 субъектах РФ. Зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев уже назвал мощными результаты "Единой России" на выборах.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Единый день голосования (ЕДГ)
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров