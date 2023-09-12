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12 сентября, 14:31

В ХМАО толпа подростков избила 10-летнюю девочку, сломав ей позвоночник

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа толпа подростков жестоко избила десятилетнюю девочку, рассказала изданию 86.ru Ирина — мама пострадавшей. По её словам, всё произошло на детской площадке в 17-м микрорайоне.

"В субботу на площадке мальчик и две девочки издевались над моей дочерью десяти лет (они намного старше). Как мне рассказала женщина, живущая неподалёку, парень отобрал у Марины сумочку, та пыталась вернуть её обратно, после чего он её скрутил и бросил на землю, сломав ей позвоночник", поделилась женщина.

Ирина отметила, что после расправы её дочь лежит, плачет от боли и боится давать показания против обидчиков. Оказалось, что она и ранее подвергалась насилию со стороны сверстников. В прошлом году двое одноклассников — брат и сестра — повалили её в сугроб и стали избивать.

Полиция уже проводит проверку по данному факту, однако официальных комментариев от нефтеюганских правоохранителей не поступало. Известно, что в том самом дворе не было камер видеонаблюдения.

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего школьника

В подмосковных Котельниках тренер по боксу избил 12-летнего школьника

А в Янине Ленинградской области мужчина избил двух подростков за отказ выпить с ним пива. Неизвестный повалил парня на землю и начал избивать, после чего ударил пытавшуюся помочь своему другу девушку. Неадеквата уже ищут.

Обложка ©

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Матвей Константинов
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