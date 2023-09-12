В ХМАО толпа подростков избила 10-летнюю девочку, сломав ей позвоночник

В Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа толпа подростков жестоко избила десятилетнюю девочку, рассказала изданию 86.ru Ирина — мама пострадавшей. По её словам, всё произошло на детской площадке в 17-м микрорайоне.

"В субботу на площадке мальчик и две девочки издевались над моей дочерью десяти лет (они намного старше). Как мне рассказала женщина, живущая неподалёку, парень отобрал у Марины сумочку, та пыталась вернуть её обратно, после чего он её скрутил и бросил на землю, сломав ей позвоночник", — поделилась женщина.

Ирина отметила, что после расправы её дочь лежит, плачет от боли и боится давать показания против обидчиков. Оказалось, что она и ранее подвергалась насилию со стороны сверстников. В прошлом году двое одноклассников — брат и сестра — повалили её в сугроб и стали избивать.

Полиция уже проводит проверку по данному факту, однако официальных комментариев от нефтеюганских правоохранителей не поступало. Известно, что в том самом дворе не было камер видеонаблюдения.