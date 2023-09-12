Под Воронежем из-за сибирской язвы госпитализировали уже девять человек

Уже девять человек госпитализировали из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, сообщает РИА "Новости".

Так, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировано девять человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, ещё один находится на стадии уточнения.

"Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", — рассказал источник агентства.