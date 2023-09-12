Под Воронежем из-за сибирской язвы госпитализировали уже девять человек
Уже девять человек госпитализировали из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, сообщает РИА "Новости".
Так, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировано девять человек, лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой, ещё один находится на стадии уточнения.
"Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", — рассказал источник агентства.
Напомним, что сообщения о сибирской язве стали поступать из Воронежской области ещё 29 августа. Первым пациентом стал мужчина, который заразился после разделки туши больного животного. Попала в больницу и его сестра. С тех пор количество заражённых постепенно растёт. 8 сентября стало известно о семи заболевших.
ТАСС / Пётр Ковалёв