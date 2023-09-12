Камеры сняли, как красноярец чудом увернулся от бешеной фуры за секунду до удара
Под Красноярском пешеход едва увернулся от вылетевшего с трассы грузовика
В Красноярском крае фура на огромной скорости вылетела с дороги, по обочине которой шёл мужчина, успевший в последнюю секунду отбежать в сторону. Видео публикует Управление автомобильных дорог Красноярского края.
В Красноярском крае фура на огромной скорости вылетает с дороги. Видео © t.me / КРУДОР
Инцидент произошёл накануне вечером вблизи посёлка Солонцы. Водитель большегруза не справился с управлением, и машину резко повело в сторону. Фура проломила дорожный отбойник, за которым не спеша двигался пешеход. Он успел быстро среагировать и отскочить в сторону. На кадрах с другого ракурса видно, что мужчина спокойно продолжил движение, не получив ни царапины.
Ранее сообщалось, что на Кубани в ночь на 11 сентября произошло ДТП с участием грузовика и пассажирской "газели". В результате аварии пострадало 12 человек.
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