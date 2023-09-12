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12 сентября, 14:56

Камеры сняли, как красноярец чудом увернулся от бешеной фуры за секунду до удара

Под Красноярском пешеход едва увернулся от вылетевшего с трассы грузовика

В Красноярском крае фура на огромной скорости вылетела с дороги, по обочине которой шёл мужчина, успевший в последнюю секунду отбежать в сторону. Видео публикует Управление автомобильных дорог Красноярского края.

В Красноярском крае фура на огромной скорости вылетает с дороги. Видео © t.me / КРУДОР

Инцидент произошёл накануне вечером вблизи посёлка Солонцы. Водитель большегруза не справился с управлением, и машину резко повело в сторону. Фура проломила дорожный отбойник, за которым не спеша двигался пешеход. Он успел быстро среагировать и отскочить в сторону. На кадрах с другого ракурса видно, что мужчина спокойно продолжил движение, не получив ни царапины.

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Ранее сообщалось, что на Кубани в ночь на 11 сентября произошло ДТП с участием грузовика и пассажирской "газели". В результате аварии пострадало 12 человек.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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