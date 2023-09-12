Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Катара

Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Катара. Игра пройдёт на стадионе "Эль-Джануб" в Аль-Вакре и начнётся в 18:15 по Москве.

Так, на поле выйдут: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артём Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Антон Зиньковский, Фёдор Чалов, Александр Головин.

В то же время на скамейке запасных будут: Илья Лантратов, Николай Комличенко, Александр Солдатенков, Иван Обляков, Максим Мухин, Артём Карпукас, Дмитрий Скопинцев, Максим Глушенков, Александр Соболев, Данил Глебов, Даниил Хлусевич, Александр Юшин.