Сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с командой Катара
Сборная России по футболу объявила стартовый состав на товарищеский матч с национальной командой Катара. Игра пройдёт на стадионе "Эль-Джануб" в Аль-Вакре и начнётся в 18:15 по Москве.
Так, на поле выйдут: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Руслан Литвинов, Георгий Джикия, Артём Макарчук, Даниил Фомин, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Антон Зиньковский, Фёдор Чалов, Александр Головин.
В то же время на скамейке запасных будут: Илья Лантратов, Николай Комличенко, Александр Солдатенков, Иван Обляков, Максим Мухин, Артём Карпукас, Дмитрий Скопинцев, Максим Глушенков, Александр Соболев, Данил Глебов, Даниил Хлусевич, Александр Юшин.
Ранее сборная России по футболу проиграла олимпийской команде Египта во втором товарищеском матче. Он прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:2. У египтян забили Ахмед Фавзи (68-я минута) и Араби Мохтар (72-я). У россиян — Сергей Пиняев (7-я).
ТАСС / Александр Щербак