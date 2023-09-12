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12 сентября, 14:49

Уральский бизнесмен случайно выкинул 6 млн в мусорку, а искать деньги заставил полицию

Бизнесмен из Среднеуральска заявил в полицию о потере 6 млн рублей

Бизнесмен из Среднеуральска Свердловской области потерял пакет с 6 миллионами рублей. Он успел обратиться в полицию, заявил о пропаже. Но через пару дней вспомнил, что сам случайно выбросил крупную сумму в мусорный бак.

По данным Ural Mash, 42-летний мужчина ездил по делам и прихватил с собой 6,3 миллиона рублей, чтобы положить на счёт. Деньги он положи под сиденье машины, съездил по магазинам, собрался домой и понял: кеш исчез. Бизнесмен обратился в полицию.

Однако уже через пару дней он пришёл в отделение и признался, что сам выкинул деньги, спутав пакет с мусором. Сейчас полицейские выясняют, куда всё-таки делись миллионы. Как рассказал РИА "Новости" начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, показания потерпевшего сейчас проверяются на предмет соответствия действительности.

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Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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