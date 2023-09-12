"Могли упасть на дома": Лётчик раскритиковал решение пилотов А320 лететь без топлива до Новосибирска

Советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов считает ошибкой решение экипажа Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавшего рейсом Сочи – Омск, лететь на запасной аэродром в Новосибирске. Об этом он рассказал "Газете.ru".

По его словам, после отказа гидравлики пилоты должны были произвести расчёты оставшегося топлива, тогда было бы понятно, что лайнер может не дотянуть. Сажать в поле самолёт — экстренное решение, подчеркнул он. Например, когда отказали двигатели или начался пожар, но этого не было. По мнению эксперта, не нужно было рисковать, а следовало сажать самолёт в Омске.

"Не надо было лететь на запасной аэродром, если у тебя нет топлива. Ты мог упасть на дома, в лес, в горы, в гаражи. Опять повезло, что им попалось поле", — полагает Литвинов.