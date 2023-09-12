"Могли упасть на дома": Лётчик раскритиковал решение пилотов А320 лететь без топлива до Новосибирска
Пилот Литвинов назвал неверными действия экипажа А320, севшего под Новосибирском
Советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов считает ошибкой решение экипажа Airbus A320 "Уральских авиалиний", следовавшего рейсом Сочи – Омск, лететь на запасной аэродром в Новосибирске. Об этом он рассказал "Газете.ru".
По его словам, после отказа гидравлики пилоты должны были произвести расчёты оставшегося топлива, тогда было бы понятно, что лайнер может не дотянуть. Сажать в поле самолёт — экстренное решение, подчеркнул он. Например, когда отказали двигатели или начался пожар, но этого не было. По мнению эксперта, не нужно было рисковать, а следовало сажать самолёт в Омске.
"Не надо было лететь на запасной аэродром, если у тебя нет топлива. Ты мог упасть на дома, в лес, в горы, в гаражи. Опять повезло, что им попалось поле", — полагает Литвинов.
Он также вспомнил аварийную посадку Airbus A321 "Уральских авиалиний" на кукурузное поле в 2019 году, где пилотом был Дамир Юсупов. По мнению эксперта, в обоих случаях действия лётчиков непрофессиональные, поэтому компании якобы следует лучше готовить экипажи.
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Напомним, сегодня в 5:44 по московскому времени совершил аварийную посадку самолёт Airbus A320 "Уральских авиалиний" с бортовым номером RA-73805, летевший из Сочи в Омск. Он подал сигнал тревоги и, сменив курс, направился на запасной аэродром Новосибирска. Не дотянув до него из-за закончившегося топлива, судно вынужденно приземлилось в пшеничном поле у села Убинское. На борту находился 161 человек. Лайф снял место посадки с воздуха.
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